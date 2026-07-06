T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

MAĞDUR: AKAKI DOLBAIA,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: AVTANDIL KAKHIDZE,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: AVTANDIL TSITELASHVILI,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: DATO CHOLADZE,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: EMZARI RAMISHVILI,

MAĞDUR: GIORGI CHACUHUA,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: MALKHAZ MSHVILDADZE,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: MERCURY L.TD,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: ZAUR BOLKVADZE,

Poti Kuca 12 No 12 GÜRCİSTAN

MAĞDUR: ZVIAD KOBATASHVILI,

Batum No:1 GÜRCİSTAN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 14/12/2015 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

1-Her ne kadar sanıklar hakkında her iki katılana yönelik özel belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık suçunu işlediklerinden bahisle kamu davası açılmış ise de yukarıda bahsedilen gerekçe dikkate alındığında sanıkların üzerlerine atılı suçun 5237 Sayıl TCK'nun 158/1-h maddesi kapsamında düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturması ihtimaline binaen yargılama görev ve yetkisinin 5235 Sayıl Kanun dikkate alınarak Ağır Ceza Mahkemelerine ait olduğu anlaşıldığından sanıklara isnat edilen eylemler yönünden mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE

Dosyanın görevli ve yetkili olan Artvin Ağır Ceza Mahkemesine Gönderilmesine,

Yargılama gideri ve sair hususların görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf/itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.