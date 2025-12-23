T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

1- Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğu yer, yüz ölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,

2- Kamulaştırmanın Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından yapıldığı,

3- İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumetin Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketine karşı yöneltileceği,

5- Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

6- Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,

7- Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,

8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9- Duruşmanın 27/02/2026 günü saat 09:30 dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.16/12/2025

2025/251 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 109 Ada, 20 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Necdet Abik

Kamulaştırılacak Alan: 969.53 m² daimi irtifak - 486.02 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/253 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 109 Ada, 47 Parsel

Vasfı:Tarla

Malik: Harun Şen, Musa Şen, Serkan Şen, Vahide Satan, Güllü Uluman, Zeynep Yaşar, Cansu Akpınar, Yusuf Şen, Özgül Abik, Ercüment Şen, Ercan Şen, Öznur Çiğdem, Özlem Şen, Kudret Kırtay, Rıza Şen, Mehmet Şen, Hanım Abuşka, Hüsna Abik, Rıza Şen

Kamulaştırılacak Alan: 686,14 m² daimi irtifak - 322,33 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/254 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 109 Ada, 48 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Telli Göral, Dilber Celal, Zahire Çakmaz, Gülü Tırpan, Hanım Kılıç, Esmer Karapınar, Hasret Yalçıntaş, Güvercin Kesip, Felek Kesip, Ayşe Güven, Yusuf Kesip, Aziz Kesip, Sofu Kesip, Emin Kesip, Mercan Güven, Zöhre Güven, Perişan Güven, Fatma Naral, İsa Adam, Musa Adam, Yusuf Adam, Mehmet Adam, Ahmet Adam, Seyran Adam(Abiş), Esat Adam, Kudret Abiş

Kamulaştırılacak Alan: 283,50 m² daimi irtifak - 143,96 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/255 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 109 Ada, 118 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Ahmet Acıbucu

Kamulaştırılacak Alan: 841,07 m² daimi irtifak - 429,12 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/256 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 109 Ada, 50 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Telli Göral, Dilber Celal, Zahire Çakmaz, Gülü Tırpan, Hanım Kılıç, Esmer Karapınar, Hasret Yalçıntaş, Güvercin Kesip, Felek Kesip, Ayşe Güven, Yusuf Kesip, Aziz Kesip, Sofu Kesip, Emin Kesip, Mercan Güven, Zöhre Güven, Perişan Güven, Fatma Naral, İsa Adam, Musa Adam, Yusuf Adam, Mehmet Adam, Ahmet Adam, Seyran Adam(Abiş), Esat Adam, Kudret Abiş

Kamulaştırılacak Alan: 66,89 m² daimi irtifak - 31,03 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/257 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 114 Ada, 9 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Sertip Aras, Nejla Aras, Berivan Çifçi, Nurtaç Aras, Hülya Aktaş, Gökhan Aras, Savaş Aras, Barış Aras, İpek Abiş, Zinyet Aras

Kamulaştırılacak Alan: 203,71 m² daimi irtifak - 27,14 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/258 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 114 Ada, 8 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Ferzende Çakmak

Kamulaştırılacak Alan: 510,03 m² daimi irtifak - 277,33 m² 2 yıllık irtifak

2025/259 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 114 Ada, 11 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Sertip Aras, Nejla Aras, Berivan Çifçi, Nurtaç Aras, Hülya Aktaş, Gökhan Aras, Savaş Aras, Barış Aras, İpek Aras, Zinyet Aras

Kamulaştırılacak Alan: 553,24 m² daimi irtifak - 276,98 m² 2 yıllık irtifak

2025/260 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 115 Ada, 8 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Yusuf Şen

Kamulaştırılacak Alan: 415,44 m² daimi irtifak - 185,26 m² 2 yıllık irtifak

2025/262 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 269 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Elmas Kaya, Susan Şen, Fikret Angay, Ferzende Angay, Kudret Aylanç, Şemame Angay, Fesih Angay, Mehmet Türk, Mızrak Angay, Seyran Angay, Abdullah Angay, Kudret Angay, Susan Çakmaz, İzzet Aras, Fatma Aras, İsa Aras

Kamulaştırılacak Alan: 225,62 m² daimi irtifak - 71,98 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/263 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 259 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Melisa Burç, Ulaş Yıldırım, Aytaç Yıldırım, Hakan Yıldırım, Turgut Yıldırım, İsa Yıldırım, Abdullah Yıldırım, Dindar Yıldırım, Köçer Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Ayşe Yıldırım, Sabiha Abuşu, Süleyman Abiş, Gökhan Abiş, Adile Abiş, Yusuf Yıldırım, Makbule İçen

Kamulaştırılacak Alan: 245,57 m² daimi irtifak - 117,02 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/264 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 266 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Fatma Konyar, Gülnaz Güzüngü, Filit Öklü, İsa Öklü, Yusuf Öklü, Gülüstan Öklü, Fatma Sürmeli, Suzan Ayturunç, Sabriye Eren, Susan Kösen, Elmas Kaya, Zübeyde Tayfur, Fikret Yulu, Fikret Sobay, Mehmet Şen, Ahmet Şen, Naciye Şen, Susan Şen, Faire Yıldırım, Türkan Adam, Emine Adam, Besti Kılıçarslan, Güzel Doğru, Zeynep Abuşka, Şeker Özgür, Ahmet Abiş, Asile Abiş, Mehmet Abiş, Sultan Abiş, Ahmet Abik, Eter Abik, Yusuf Abik, Hanife Abik, Telli Turhan, Susan Angay, Mehmet Türk, Makbule Yakut, İzzet Aras, Fatma Aras, İsa Aras, Zaide Buzkuş, Necdet Karadeniz, Sevim Karadeniz, Kadir Karadeniz, Yıldırım Karadeniz, Besi Karadeniz, Aysel Özbey, Yıldız Taşdemir, Şükran Kuçak, Rahşan Ağaya, Şahin Ağaya, Tükez Ağaya, İbrahim Hakkı Ağaya, Özür Ağaya, Barış Ağaya, Meryem Ağaya, Ulaş Ağaya, Günay Ağaya, Ercan Ağaya, Vedat Ağaya, Nahit Ağaya, Yaşar Ağaya, Sübhi Ağaya, Elmas Ağaya, Hazel Agtaşlı, Okan Angay, Emrah Angay

Kamulaştırılacak Alan:153,76 m² daimi irtifak - 100,55 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/265 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 437 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Ayten Karakaş, İsa Şen, Fatma Şen(Kemer), Latife Şen, Teknur Şenol, Aynur Abiş, Yusuf Şen(Abiş), Hanife Karataş,

Kamulaştırılacak Alan: 434,79 m² daimi irtifak - 188,8 m² 2 yıllık geçici irtifak

2025/266 Esas

Bulunduğu yer: Iğdır ili, Merkez İlçesi, Erhacı Köyü, 146 Ada, 434 Parsel

Vasfı: Tarla

Malik: Güllü Şen, İzzet Kaya, Harun Şen, Musa Şen, Serkan Şen, Seyran Özler, Elmas Kaya, Vahide Satan, Güllü Uluman, Zeynep (Şen)Yaşar, Medine Kaybar, Mehmet Şen, Alihan Şen, Seyit Şen, Emine Şen, Hazare Şen, Ayten Karakuş, İsa Şen, Fatma Kemer(Şen), Latife Şen, Yusuf Şen, Cansu Akpınar, Yusuf Şen, Özgül Abik, Ercüment Şen, Ercan Şen, Öznur Şen, Öznur Çiğdem, Özlem Şen, Kudret Kırtay, Rıza Şen, Mehmet Şen, Ahmet Şen, Faire Yıldırım, Hanım Abuşka, Teknur Şenol, Aynur Abiş, Eter Abik, Hüsna Abik, Hanife Karataş, Rıza Şen, Yıldız Taşdemir

Kamulaştırılacak Alan: 575,46 m² daimi irtifak - 272,21 m² 2 yıllık geçici irtifak