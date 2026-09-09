T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, TÜRKAN YILDIRIM'ın mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi davası nedeniyle;

Davacının dava dilekçesinde; Vasiyet eden Mir Aziz Yıldırım tarafından Iğdır 2.Noterliğinden 15/08/2018 tarih ve 10959 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnamesi” ile Iğdır İli, Merkez İlçesi, Yaycı Köyü 148 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın tamamını davacı vasiyet ettiği, davalı konumunda bulunan diğer mirasçılar tarafından vasiyetnamenin iptaline yönelik herhangi bir talepte bulunulmamış ve mahkeme kararı ilgililere tebliğ edilerek kesinleştiği, bu nedenlerle davamızın kabulü ile Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/597 sayılı kararı ile kesinleşen ve Iğdır 2.Noterliğinden 15/08/2018 tarih ve 10959 yevmiye sayılı düzenlenme şeklindeki vasiyetnamenin tenfizine, dava konusu taşınmazın tamamının tarafına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından mahkememize sunulan raporda özetle; dava konusudır İli, Merkez İlçesi, Yaycı Köyü 148 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın üzerinde bulunan yapıların değeri 1.330.828,43TL, zemin değeri 943.716,00-TL ve mütemimcüz değeri 8.300,00 TL olmak üzere toplam 2.282.844,43 TL olarak tespit edilmiştir. Davalılar Saadet Ay (TCNO:24******588), Sara Yıldırım(TCNO:25******484),IşıkParlar(TCNO:27******330) ve Nurkun Parlar(TCNO:27******494) yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamadığından dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ve bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalılar Saadet Ay, Sara Yıldırım, Işık Parlar ve Nurkun Parlar'ın duruşmanın atılı bulunduğu 14/10/2026 günü saat 11:05'de Iğdır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak olan duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve yargılamanın yapılarak hüküm verileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.