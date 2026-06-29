T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ
T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ
2016/32 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/32 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri :Iğdır Merkez Baharlı Mahallesi 1.Topcu.2.Topcu mevkii 25 ada 9 parsel 540 m2 Bahçeli Kargir evin borçluya düşen 41/270 hissesi satışa sunulmuştur.Taşınmaz bodrum kat , zemin kat,4 normal kattan oluşan betonarme yapıdan oluşmaktadır.Zemin katı işyeri üst katları dairelerden oluşmaktadır. İmar planında bitişik nizam beş kat Ticari +konut alanına tahsisli olduğu öğrenilmiştir. İmarlıdır. Taşınmazın üstündeki bina 23-24 yıllık olduğu görülmektedir.Taşınmaz şehir merkezinde Valilik binasına 560 metre ve Belediye binasına yaklaşık 500 metre mesafededir.Taşınmazın zemin değeri 21.021.600,00TL yapı değeri 16.200.000,00TL toplam değeri 37.221.000,00TL olup, borçlunun 41/270 hissesine düşen değeri 5.652.077,78TL dir. Taşınmazın Geniş evsafı bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Topçular Mahallesi Nilüfer Sok No:3 Iğdır Merkez / IĞDIR
Yüzölçümü : 540 m2
Kıymeti : 5.652.077,78 TL (hissesine düşen)
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir, 29.900tl vaad bedelli satış vaadi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:28
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:28
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.