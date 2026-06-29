T.C. IĞDIR İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/32 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Iğdır Merkez Baharlı Mahallesi 1.Topcu.2.Topcu mevkii 25 ada 9 parsel 540 m2 Bahçeli Kargir evin borçluya düşen 41/270 hissesi satışa sunulmuştur.Taşınmaz bodrum kat , zemin kat,4 normal kattan oluşan betonarme yapıdan oluşmaktadır.Zemin katı işyeri üst katları dairelerden oluşmaktadır. İmar planında bitişik nizam beş kat Ticari +konut alanına tahsisli olduğu öğrenilmiştir. İmarlıdır. Taşınmazın üstündeki bina 23-24 yıllık olduğu görülmektedir.Taşınmaz şehir merkezinde Valilik binasına 560 metre ve Belediye binasına yaklaşık 500 metre mesafededir.Taşınmazın zemin değeri 21.021.600,00TL yapı değeri 16.200.000,00TL toplam değeri 37.221.000,00TL olup, borçlunun 41/270 hissesine düşen değeri 5.652.077,78TL dir. Taşınmazın Geniş evsafı bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

Adresi : Topçular Mahallesi Nilüfer Sok No:3 Iğdır Merkez / IĞDIR

Yüzölçümü : 540 m2

Kıymeti : 5.652.077,78 TL (hissesine düşen)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir, 29.900tl vaad bedelli satış vaadi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.