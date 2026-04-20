T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, ara karar ve tevzi formuyla beraber duruşma gününü bildirir adresinize davetiye çıkartılacağı ancak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü 5 Ocak Şehit Veli Ataşçı Polis Merkezi Amirliğinden gelen müzekkere cevabında söz konusu şahsın tebligata yarar adresinin araştırılması istenildiği, polnet sisteminde yapılan sorguda şahsa ait adres bilgisinin bulunamadığını, sisteme kayıtlı cep telefonunun arandığını, hattın kapalı olması nedeniyle adresin tespit edilemeyip evrakın işlemsiz iade edildiği anlaşılmakla ilgili tebligatlar yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Ilgın İcra Müdürlüğü’nün 2025/1085 Esas sayılı dosyasına yapılan borçlu itirazının iptaline, takibin takip talebindeki şartlarla devamına ve davalı borçluların alacağımızın %20’si oranında icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi için İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davacı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı adına dava açılmış, 04/12/2025 tarihli tensip zaptı ile belgelerin toplandığı, 08/04/2026 tarihli duruşma zaptında 1 nolu ara karar ile ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü 09/09/2026 günü saat 09.35 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca dava dilekçesi, ara karara karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itirazda bulunabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra işbu evrakların tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.08.04.2026