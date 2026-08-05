T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize duruşma gününü ve bilirkişi raporlarını bildirir yurt dışı adresinize davetiye çıkartıldığı ancak Essen yerel posta idaresi (PostNL) tarafından söz konusu tebligatın iade edildiği, Essen yetkili adli makamına adres tespiti amacıyla istinabe talepnamesi gönderildiği ancak Essen yetkili adli makamınca evrakın işlemsiz iade edildiği anlaşılmakla ilgili tebligatlar yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Argıthanı Mahallesi 0 ada 10655 Parsel üzerindeki 12.900,00 m² lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı Koski Genel Müdürlüğü adına tesciline yönünde dava açılmış, 18/01/2024 tarihli tensip zaptı ile belgeler toplanmış, 07/06/2024 tarihinde keşif icrası gerçekleştirilmiş olup, keşif sonucunda alınan fen bilirkişi raporunda özetle, dava konusu taşınmazın Nurettin Sertyamaç ve Niyazi Sertyamaç adına kayıtlı olduğu, imar planı dışında kadastro vasfında olduğu, bilirkişi heyeti raporunda ise, taşınmaz irtifak kamulaştırma bedelinin toplam 20.804,97 TL olarak hesaplandığı hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü 23/09/2026 günü saat 10:05 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ayrıca bilirkişi raporlarına karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itirazda bulunabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra işbu evrakların tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 29/06/2026