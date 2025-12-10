T.C. İMRANLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalılar Nuran Mavruz ERKOL ve Zeynep ERKOL'a bildirime yarar adresi bulunmadığından ortaklığın giderilmesi (miras nedeniyle) davası ile Sivas ili İmranlı ilçesi Kızılırmak Mahallesi 86 ada, 7 parsel nolu taşınmazın ortaklığın giderilmesi hususunda dava açılmış olup ilgili varsa cevap ve delillerini ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde bildirmesi aksi halde 6100 S.K.HMK'nın 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı dava dilekçesi, tensip zabtı tebliği yerine geçerli olmak üzere duruşma gününün 08/04/2026 günü saat 10.00'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.