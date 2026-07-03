T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. İNEGÖL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/89 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası neticesinde aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Çavuş Mahallesi 101 ada 37 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 38.600 metrekaredir.
Adresi : -
Yüzölçümü : 38.600 m2
İmar Durumu : 1/25000 Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında tarım alanı olarak tanımlıdır.
Kıymeti : 11.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:56
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:56
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Çavuş Mahallesi117 ada 34 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 22.400 metrekaredir.
Adresi : -
Yüzölçümü : 22.400 m2
İmar Durumu : 1/25000 Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında tarım alanlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 7.250.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 13:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:45
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 13:45
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa ili İnegöl ilçesi Çavuş Mahallesi 129 ada 12 parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında ve yüzölçümü 3.636,11 metrekaredir.
Adresi : -
Yüzölçümü : 3.636,11 m2
İmar Durumu : 1/25000 Revizyon Nazım İmar Planı kapsamında kırsal yerleşim alanları içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 7.635.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3402 sayılı 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 14:51
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:51
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:51
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.