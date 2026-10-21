T.C. İNEGÖL(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda verilen karar gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN:

Özellikleri : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 711 ada, 441 parsel sayılı taşınmaz...

Adresi : Bursa ili, İnegöl ilçesi, Süleymaniye mahallesi, 711 ada, 441 parsel. İnegöl / BURSA

Yüzölçümü : 319,34 m²

İmar Durumu : Taşınmaz "Bitişik Nizam, 3 Kat, Konut Alanı" olarak tanımlıdır.

Kıymeti : 7.820.000,00-TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17.11.2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 24.11.2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10.12.2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 17.12.2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.