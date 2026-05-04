T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2023/391
KARAR NO: 2023/768
Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak (Teşebbüs) suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/10/2023 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/3 maddesi gereğince 5 ay hapis cezası ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine karar verilen, Rustavi Giorgi Leonidze Sokak Kor. 26 B 36 Gürcistan adresinde ikamet eden, Akaki ve Naile'den olma, Gürcistan 24/04/1970 doğumlu, OTAR KONOSIDIS tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün YURT DIŞI İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 31/03/2026
თურქეთის რესპუბლიკა
იფსალას პირველი ისტანციის სისხლის სამართლის სასამართლოდან
განცხადება
საქმის No: 2023/391
გადაწყვეტილების No: 2023/768
ჩვენი სასამართლოს 2023 წლის 24 ოქტომბრის განაჩენით, ზემოთ აღნიშნული საქმე და გადაწყვეტილების ნომრით ბრალდებით ბრალდებულს მიესაჯა 5 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 20,00 თურქული ლირის ოდენობით სასამართლო ჯარიმა, კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 5607 კანონის 3/3 მუხლის შესაბამისად, საბაჟო ტერიტორიაზე ტრანზიტის რეჟიმით გადაზიდული არათავისუფალი მიმოქცევის საქონლის რეჟიმის დებულებების დარღვევის დატოვების დანაშაულისთვის (მცდელობა) და სასჯელი გადაიდო თურქეთის სისხლის სამართლის 5237 კანონის 51/1 მუხლის შესაბამისად, ოთარ აკაკის ძე, კონოსიდისი, დედის სახელი ნაილი, დაბადებული 24/04/1970 წელს საქართველოში, ქალაქ რუსთავის გიორგი ლეონიძის ქ. კორპუსი 26 ბინა 36-ში მცხოვრები, ყველა ძებნის მიუხედავად, ოთარ კონოსიდისი ვერ მოიძებნა და დასაბუთებული გადაწყვეტილება და სააპელაციო საჩივარი ვერ იქნა ჩაბარებული.
1. შეტყობინების შესახებ 7201 კანონის 29-ე მუხლის შესაბამისად, გადაწყდა,რომ გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს საზღვარგარეთ ინტერნეტ ვებსაიტზე განცხადების საშუალებით.
2. გადაწყდა,რომ გადაწყვეტილება ჩაბარებულად ჩაითვლება გამოცხადებიდან 7 დღის შემდეგ. 31/03/2026
წერილობითი საქმეთა უფროსი მოსამართლე
