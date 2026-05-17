T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Askeri yasak bölgelere girme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/07/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı 332/1. maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51/1. Maddesi gereğince ertelenmesine karar verilen, Keklik Pınarı Mahallesi 896/1 Sok. No:3A Çankaya Ankara adresinde ikamet eden, Devlet ve Nimet'den olma, Ankara 31/05/1978 doğumlu, SELDA ARIYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13/05/2026