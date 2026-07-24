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T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C. İPSALA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2024/289
KARAR NO : 2025/10
Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/01/2025 tarihli ilamı ile 5607 sayılı Kanunun 3/1-1. maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 50.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen, Tsikhisdziri Köyü Mtskheta Gürcistan adresinde ikamet eden, Manana ve Shamistan'dan olma, Gürcistan03/09/1979 doğumlu, TAMAZ SHAMISTAN OGLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE ve İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 25/06/2026
ნეშე თურაი
თურქეთის რესპუბლიკა
იფსალას 1. პირველი ისტანციის სისხლის სამართლის სასამართლოდან
განცხადება
საქმის No: 2024/289
გადაწყვეტილების No: 2025/10
თამაზ შამიშთანის ძე შამიშთან ოღლი,დედის სახელი მანანა, დაბადებული 03/09/1979 წელს საქართველოში, მცხეთა, სოფელ ციხისძირი საქართველოში მცხოვრები, რომელსაც ქვეყანაში საქონლის საბაჟო პროცედურების გარეშე შემოტანის დანაშაულისთვის, ჩვენი სასამართლოს 10/01/2025 წლის თარიღით დათარიღებული, ზემოხსენებული საქმისა და გადაწყვეტილებით, 5607-ე კანონის 3/1-1 მუხლის შესაბამისად, მიესაჯა 2 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა და 50.000,00 თურქული ლირის ოდენობის სასამართლო ჯარიმა,ყველა ძებნის მიუხედავად, მისი პოვნა ვერ მოხერხდა და შესაბამისად, დასაბუთებული გადაწყვეტილება და სააპელაციო საჩივარი ვერ ჩაბარდა.
1-შეტყობინების შესახებ 7201 კანონის 29-ე მუხლის შესაბამისად,გადაწყდა,რომ გადაწყვეტილება უნდა გამოცხადდეს გაზეთში და ინტერნეტ ვებგვერდზე.
2-გადაწყდა,რომ გადაწყვეტილება ჩაბარებულად ჩაითვალოს მისი გამოცხადებიდან 7 დღის შემდეგ. 25/06/2026
წერილობითი საქმეთა უფროსი მოსამართლე 102435 252343 ხელი მოწერილია ელექტრონულად ხელი მოწერილია ელექტრონულად
#İlangovtr Basın no ILN02516770