T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İskenderun 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halit ve Samera oğlu 1983 İdlip d.lu sanık MUHAMMET ELVAN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2019121 Esas, 2025/859 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Beraat kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinaf dilekçelerinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 06.04.2026