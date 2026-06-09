T.C. İSKENDERUN 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İskenderun 10. Asliye Ceza Mahkemesince; Cemal ve Fatma oğlu 1985 Suriye d.lu sanık AHMAD ONJRINI ve M.Rabıee ve Fatoum oğlu 1971 Suriye doğumlu AHMAD ONJRINI hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2025/61 Esas, 2026/147 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekili istinaf başvuru dilekçesinin sanıklara tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanıkların adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanıkların tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 05.06.2026