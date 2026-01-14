T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce Mehmet ve Gülhan'dan olma 13/11/1980 doğumlu 357*****814 T.C Kimlik Numaralı dahili davalı Ümit Keskin, Haşim ve Kamile'den olma 13/10/1975 doğumlu 209*****312 T.C Kimlik Numaralı dahili davalı Güney Keskin ve Saleh ve Şemse'den olma 18/04/1968 doğumlu 357*****686 T.C Kimlik Numaralı davalı Kalime Durmuş'un tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından bilirkişi raporlarının ilan tebliğine karar verilmiş olmakla,

Fen bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu taşınmaz malın yürürlükte bulunan 3194 Sayılı imar kanununun ilgili maddeleri gereğince Ortaklıklarının Giderilmesi İVAZ ilavesi ile dahi mümkün bulunmadığından, dava konusu taşınmazın ancak SATIŞI'na izin verilmesi halinde Ortaklıkların giderilmesinin mümkün olacağı bildirilmiştir.

Teknik bilirkişi heyeti raporunda özetle; TAŞINMAZIN DEĞERİ: Hatay İli, Arsuz İlçesi, Fahura Mahallesi, 144 parsel 2.538m2 ve evli bahçe vasfında olan taşınmazın değeri, taşınmazın üzerinde bulunan betonarme yapıların 3 — A sınıfından olduğu, 2025 yılı için m2 inşaat birim m2 değeri 17.100TL/m2 olarak açıklanmış olmasından dolayı bu değer üzerinden işlem yapılacağını, Eski evden 435 yıpranma payı ve diğer evlerden 015 yıpranma payı düşüleceleceğini, Ahır 1 - A sınıfından olup inşaar birimm2 değeri 2.100TL/m2 olarak açıklandığı,

Tek katlı betonarme yapının değerinin 1.831.410TL

İki katlı betonarme yapının değerinin 1.002.915TL

Tek katlı eski betonarme yapının değerinin 300.105TL,

Ahşap ahırın değerinin 228.900 TL,

Yapıların toplam değerinin 3.363.330 TL olduğu

Arsa değerinin 15.228.000 TL olduğu, ağaçların değerinin 52.450 TL olduğu,

Taşınmazların toplam değerinin;

Yapı (3.363.330TL) + Arsa( 15.228.000TL) + Ağaç(52.450TL)= 18.643.780 TL olduğu, davacı ve davalıların çok olması ve hisselerin küçük olması nedeniyle taşınmazın taksiminin mümkün olmadığı ortaklığın giderilmesinin ancak satış yoluyla olacağına ilişkin bilirkişi heyeti raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.