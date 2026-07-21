T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce AHMET ve NURSEVEN oğlu 23/02/1976 doğumlu, 141***336 T.C. Kimlik numaralı dahili davalı AYŞE KOÇAK 'ın tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından ilan yapılarak tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava dilekçesi özetle; Müşterek murisin tapuda adına kayıtlı bulunan ve müvekkili ile davalıların iştirak halinde maliki oldukları,İskenderun Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 51-52-54 parseller, İskenderun Akarca Mahallesi Todunluk Mevkii 512 parsel ile İskenderun Akarca Mahallesi Pendirlik Mevkii 560 parsellerin aynen taksimi konusunda davacı ile anlaşamamakta olup iş bu nedenle mülkiyet halindeki taşınmazların iştirak halinin paydaşlar arasında aynen taksim suretiyle, olmadığı takdirde satış yoluna gidilmesini talep etmiştir.

Fen bilirkişi raporu özetle; Dava konusu, Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 51-52-54 parseller, İskenderun Akarca Mahallesi Todunluk Mevkii 512 parsel ile İskenderun Akarca Mahallesi Pendirlik Mevkii 560 parsellerin Kadastro yoluna ve İmar Yoluna cephesinin mevcut olmadığından, bu haliyle ifraz edilemeyeceği görünmektedir. Böylelikle; Dava kanusu bu parselde Aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşılmış olup; hissedarlar arasındaki Ortaklığın İvaz yoluyla mümkün olmadığı takdirde; Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 51-52-54 parseller, İskenderun Akarca Mahallesi Todunluk Mevkii 512 parsel ile İskenderun Akarca Mahallesi Pendirlik Mevkii 560 parsellerin ortaklığının SATIŞ sureti ile giderilebileceği kanaatindedir.

Teknik bilirkişi heyeti raporunda özetle; Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 51 parsel değeri 928.500,00 TL, Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 52 parsel değeri 9.000,00 TL, Akarca Mahallesi Köyiçi Mevki 54 parsel değeri 298.000,00 TL , İskenderun Akarca Mahallesi Pendirlik Mevkii 560 parsel değeri 280.000,00 TL , İskenderun Akarca Mahallesi Todunluk Mevkii 512 parsel değeri 864.200,00 TL olduğu ve ancak Satış yolu ile ortaklığın giderilmesini mümkün olduğu tespit edilmiştir.