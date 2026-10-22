T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizce Mahmut ve Nuran'dan olma 13/06/1973 doğumlu 102*****688 T.C Kimlik Numaralı dahili davalı Ender Çiçek'in tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilan tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava dilekçesinde özetle; Hatay İli, İskenderun İlçesi, Şevre Mahallesi 1570 ada 9 parsel numaralı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, öncelikle ortaklar arasında kapalı ihale yönetimi ile hissedarların muvafakat etmemesi halinde açık ihale usulü ile satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Fen Bilirkişi raporunda: Dava konusu parselde aynen taksiminin mümkün olmadığı, ivaz yoluyla mümkün olmadığından dolayı Hatay İli, İsknenderun İlçesi Şevre İmar Mahallesi 1570 ada 9 nolu parselin ve üzerindeki yapıların ortaklığının SATIŞ sureti ile giderilebileceği bildirilmiştir.

Teknik Bilirkişi raporunda; Dava konusu parselde “Aynen Taksiminin” mümkün olmadığı; Hatay ili, İskenderun İlçesi, Şevre İmar Mahallesi 1570 ada 9 nolu parselin ve üzerindeki yapıların ortaklığının SATIŞ sureti ile giderilebileceğini bildirmişlerdir.

Tapu Kayıtları esas alınarak **928,66m²** ana taşınmaz ve yapısal muhdesat değeri;

25.08.2023 Dava tarihi itibarı ile: 10.036.000,00+214.835,00 = 10.247.083,35TL

06.05.2026 Keşif tarihi itibarı ile: 25.022.000,00+536.114,00 = 25.548.760,12TL olabileceği hesaplanmıştır.

Dava dilekçesine cevap dilekçesi sunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. HMK 317madde gereğince cevap dilekçesi sunabileceğiniz hususu ihtar olunur.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.