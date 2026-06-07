T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 659 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu'un gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescili talep edilmiş olup;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mulla Hilmi: İbrahim Oğlu'un MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/125-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.

21.05.2026