T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mehmet Überi: Abdülkerim Oğlu-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka, 798 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Mehmet Überi: Abdülkerim Oğlu'nun gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescili talep edilmiş olup;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Mehmet Überi: Abdülkerim Oğlu'nun MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/130-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.

21.05.2026