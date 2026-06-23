T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;

1-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 02/09/2024 tarih, 83698686-752.01.01/Sayı ve 2024/225 Karar Sayılı, Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211'inci maddenin (i) bendi uyarınca, yol ağında bulunan İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu (Belen Geçişi dahil) proje güzergahını rastlayan; Hatay İli, Belen, Kırıkhan ve Antakya İlçelerine bağlı köy ve/veya mahalleler sınırları içerisinde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası ile yol inşaatının hizmetinde ihtiyaç duyulacak olan şantiye, yol bakım hizmet, malzeme ocakları, plent ve döküm sahaları ve benzeri sahaları tesis etmek amacıyla idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,

2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Adliyesi/HATAY şubesine yatırılacağı,

3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4-Duruşmanın (2026/141-Esas, 2026/142-Esas, 2026/143-Esas, 2026/144-Esas, 2026/145-Esas, 2026/146-Esas, 2026/147-Esas, 2026/148-Esas, 2026/149-Esas ve 2026/150-Esas) 10/07/2026 tarihinde saat 13:30’dan itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,

5-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 06/02/2024

Kamulaştırılan Taşınmazın İli: Hatay İlçesi: Belen