T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2026/141-Esas
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda belirtilen listede mevki, parsel ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazlara dair 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;
1-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 02/09/2024 tarih, 83698686-752.01.01/Sayı ve 2024/225 Karar Sayılı, Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 211'inci maddenin (i) bendi uyarınca, yol ağında bulunan İskenderun-Topboğazı Otoyolu ve Antakya Bağlantı Yolu ile İskenderun-Belen-Topboğazı Devlet Yolu (Belen Geçişi dahil) proje güzergahını rastlayan; Hatay İli, Belen, Kırıkhan ve Antakya İlçelerine bağlı köy ve/veya mahalleler sınırları içerisinde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların yol inşaat ve emniyet sahası ile yol inşaatının hizmetinde ihtiyaç duyulacak olan şantiye, yol bakım hizmet, malzeme ocakları, plent ve döküm sahaları ve benzeri sahaları tesis etmek amacıyla idare tarafından yürütülecek kamulaştırma işlemine yönelik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesi uyarınca kamulaştırma kararı alındığı,
2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası T.A.O İskenderun Adliyesi/HATAY şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Duruşmanın (2026/141-Esas, 2026/142-Esas, 2026/143-Esas, 2026/144-Esas, 2026/145-Esas, 2026/146-Esas, 2026/147-Esas, 2026/148-Esas, 2026/149-Esas ve 2026/150-Esas) 10/07/2026 tarihinde saat 13:30’dan itibaren 5'er dakika aralıklarla İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, bildirilen duruşma tarihinde Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmayan taraflara dair yokluklarında yargılama işlemi yapılacağı,
5-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
6-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara teligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 06/02/2024
Kamulaştırılan Taşınmazın İli: Hatay İlçesi: Belen
|Dosya No
|Mahalle/Ada/Parsel
|Hak Sahipleri
|2026/141-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 68 Parsel
|1-Adem Ayğan-23824901346
2-Ali Ayğan-23809901866
3-Azime Ayğan-23641907484
4-Fatma Sarıoğlu-23806901920
5-Hüseyin Ayğan-23848900554
6-Metin Ayğan-23842900772
7-Mustafa Ayğan-23860900198
8-Nuray Sarıoğlu-23812901792
9-Nurcan Gündüz-23818901574
10-Sadık Ayğan-23833901054
|2026/142-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 86 Parsel
|1-Rafet Koç-36166489946
|2026/143-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 88 Parsel
|1-Semre Boyar-17738120122
|2026/144-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 82 Parsel
|1-Ayşe Nur Ölmez-33580576108
2-Cengiz Bayrak-13114257048
3-Fatma Ölmez-33586575990
4-Funda Kazan-13111257102
5-Levent Bayrak-13054259010
6-Leyla Bayrak-13075258382
7-Mehmet Bayrak-13315250336
8-Mehmet Murat Ölmez-33583576044
9-Muhammmed Ali Ölmez-15458180204
10-Ömer Ölmez-33589575836
11-Recep Bayrak-13195254370
12-Sadet Uluğ-48820065878
13-Sebah Ölmez-11903314934
14-Yiğit Can Ölmez-27379799632
15-Yunus Emre Ölmez-33565576628
|2026/145-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 71 Parsel
|1- Ayşe Yaman-43345267004
2- Ayşegül Ölmez-38968412900
3- Emine Gelmez-45385182590
4- Fatma Nur Ölmez-38971412836
5- İhsan Ölmez-33235587602
6- İnayet Ölmez-33232587766
7- Mehmet Ölmez-33229587830
8- Mehmet Fatih Ölmez-10724338198
9- Osman Ölmez-38986412326
10- Serpil Ölmez-38974412772
11- Süleyman Ölmez-38992412198
12- Yeter Ölmez-33238587548
13- Yüsra Ölmez-19745037578
|2026/146-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 83 Parsel
|1-Ayşe Nur Ölmez-33580576108
2-Cengiz Bayrak-13114257048
3-Fatma Ölmez-33586575990
4-Funda Kazan-13111257102
5-Levent Bayrak-13054259010
6-Leyla Bayrak-13075258382
7-Mehmet Bayrak-13315250336
8-Mehmet Murat Ölmez-33583576044
9-Muhammmed Ali Ölmez-15458180204
10-Ömer Ölmez-33589575836
11-Recep Bayrak-13195254370
12-Sadet Uluğ-48820065878
13-Sebah Ölmez-11903314934
14-Yiğit Can Ölmez-27379799632
15-Yunus Emre Ölmez-33565576628
|2026/147-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 74 Parsel
|1-Ayşe Nur Ölmez-33580576108
2-Cengiz Bayrak-13114257048
3-Fatma Ölmez-33586575990
4-Funda Kazan-13111257102
5-Levent Bayrak-13054259010
6-Leyla Bayrak-13075258382
7-Mehmet Bayrak-13315250336
8-Mehmet Murat Ölmez-33583576044
9-Muhammmed Ali Ölmez-15458180204
10-Ömer Ölmez-33589575836
11-Recep Bayrak-13195254370
12-Sadet Uluğ-48820065878
13-Sebah Ölmez-11903314934
14-Yiğit Can Ölmez-27379799632
15-Yunus Emre Ölmez-33565576628
|2026/148-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 92 Parsel
|1-Ayşe Uğur-34774536380
2-Aziz Uğur-34756536964
3-Cengiz Uğur-50263030740
4-Emine Uğur-34786535944
5-Fatoş İyigün-34321557134
6-Necla Dönmez-33967579616
7-Nezehat Açıkgöz-38449413860
8-Oğuz Uğur-50257030978
9-Seval Vurucu-34771536444
10-Sultan Düşünce-34726537984
11-Yüksel Alkaya-36253487008
12-Zeynep Gülmez-34768536518
|2026/149-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 91 Parsel
|1-Ayşe Uğur-34774536380
2-Aziz Uğur-34756536964
3-Cengiz Uğur-50263030740
4-Emine Uğur-34786535944
5-Fatoş İyigün-34321557134
6-Necla Dönmez-33967579616
7-Nezehat Açıkgöz-38449413860
8-Oğuz Uğur-50257030978
9-Seval Vurucu-34771536444
10-Sultan Düşünce-34726537984
11-Yüksel Alkaya-36253487008
12-Zeynep Gülmez-34768536518
|2026/150-Esas
|Şenbük Mahallesi, 3318 Ada, 90 Parsel
|1-Ayşe Uğur-34774536380
2-Aziz Uğur-34756536964
3-Cengiz Uğur-50263030740
4-Emine Uğur-34786535944
5-Fatoş İyigün-34321557134
6-Necla Dönmez-33967579616
7-Nezehat Açıkgöz-38449413860
8-Oğuz Uğur-50257030978
9-Seval Vurucu-34771536444
10-Sultan Düşünce-34726537984
11-Yüksel Alkaya-36253487008
12-Zeynep Gülmez-34768536518