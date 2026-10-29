T.C. İSKENDERUN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

DAVALI : SÜLEYMAN GIDA TEKSTİL VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-VKN:7850205581

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kayyımlık (Ticari Şirkete Kayyım Atanması) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/11/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 129 ve devam maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/06/2026