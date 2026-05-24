T.C. İSKİLİP SULH HUKUK MAHKEMESİ

2025/449 Esas sayılı dava dosyasında; davacılar Emine ŞİŞLİ, Gülsüm KALTAKCI, Melek ÇAKIR, Satı KARAKUŞ vekili Av. FATİH DOYAMAN tarafından Çorum İli İskilip İlçesi Karlık Köyü 127 Ada 2, 3, 5 ve 12 Parsel, 240 Ada 8, 11, 21 ve 34 Parsel, 166 Ada 1 Parsel, İskilip ilçesi Yalakçayı Köyü 238 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazlardan dolayı davalı Hatice ANKARA (Hasan kızı, 1971 doğumlu, TC:125*****962) ve diğer davalılar aleyhine umuma açık satış talepli Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup, 20/11/2026 - 09:05 tarihine talik edilmiştir.

2025/451 Esas sayılı dava dosyasında; davacılar Emine ŞİŞLİ, Gülsüm KALTAKCI, Melek ÇAKIR, Satı KARAKUŞ vekili Av. FATİH DOYAMAN tarafından Çorum İli İskilip İlçesi Karlık Köyü 127 ada 9 parsel, 138 ada 1 parsel ve 203 ada 23 parsel sayılı taşınmazlardan dolayı davalı Hatice ANKARA (Hasan kızı, 1971 doğumlu, TC:125*****962) ve diğer davalılar aleyhine umuma açık satış talepli Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup, 20/11/2026 - 09:10 tarihine talik edilmiştir.

2025/454 Esas sayılı dava dosyasında; davacılar Emine ŞİŞLİ, Gülsüm KALTAKCI, Melek ÇAKIR, Satı KARAKUŞ vekili Av. FATİH DOYAMAN tarafından Çorum İli İskilip İlçesi Yalakçayı Köyü 235 ada 1 parsel, 238 ada 2 ve 3 parsel, Karlık Köyü 169 ada 1 parsel, 170 ada 1 parsel sayılı taşınmazlardan dolayı davalı Hatice ANKARA (Hasan kızı, 1971 doğumlu, TC:125*****962) ve diğer davalılar aleyhine umuma açık satış talepli Ortaklığın Giderilmesi davası açılmış olup, 20/11/2026 - 09:15 tarihine talik edilmiştir.

Dava dilekçesi ve duruşma günü davalılardan Hatice ANKARA (Hasan kızı, 1971 doğumlu, TC:125*****962) hakkında yukarıda esas numarası belirtilen davalar açılmış olup; davalının mevcut adreslerine çıkartılan tebligatların tebliğ edilememiş olduğundan, adresinin adres kayıt sisteminde bulunmadığı ve kollukça yapılan araştırmalarda tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamamış olmakla, duruşma gününün İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir.

Davalı Hatice ANKARA'nın belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği, sulh için gerekli hazırlığı yapmadığı takdirde ,diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği , tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevaplarını,itirazlarını ve delillerini ibraz etmezse dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı;

tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.