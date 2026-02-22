Resmi İlanlar

T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

23-02-2026 00.00

T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

ESAS NO: 2026/96- 97

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEDAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas  sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 04/03/2026 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/02/2026

 

DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAFDURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER  MEVKİADA NO:PARSEL NO
2026/96TEDAŞ

Gülay Pehlivan

Ve

Diğerleri

04/03/202611:55GAZİANTEP/ İSLAHİYE

Bahçelievler

Mah.

24345 ve 46
2026/97TEDAŞ

İrfan Pehlivan

Ve

Diğerleri

04/03/202612:00GAZİANTEP/ İSLAHİYE

Bahçelievler

Mah.

24236
#İlangovtr Basın no ILN02406851