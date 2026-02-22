T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEDAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 04/03/2026 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/02/2026

DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAF DURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ ADA NO: PARSEL NO 2026/96 TEDAŞ Gülay Pehlivan Ve Diğerleri 04/03/2026 11:55 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Bahçelievler Mah. 243 45 ve 46 2026/97 TEDAŞ İrfan Pehlivan Ve Diğerleri 04/03/2026 12:00 GAZİANTEP/ İSLAHİYE Bahçelievler Mah. 242 36