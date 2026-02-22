Resmi İlanlar
T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
23-02-2026 00.00
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2026/96- 97
Kamulaştırmayı yapan davacı idare TEDAŞ, malikleri aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davaların duruşması aşağıda belirtildiği şekilde 04/03/2026 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/02/2026
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI İDARE
|DAVALI TARAF
|DURUŞMA TARİHİ
|DURUŞMA SAATİ
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|MEVKİ
|ADA NO:
|PARSEL NO
|2026/96
|TEDAŞ
Gülay Pehlivan
Ve
Diğerleri
|04/03/2026
|11:55
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
Bahçelievler
Mah.
|243
|45 ve 46
|2026/97
|TEDAŞ
İrfan Pehlivan
Ve
Diğerleri
|04/03/2026
|12:00
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
Bahçelievler
Mah.
|242
|36
