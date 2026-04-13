T.C. ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİ

Davalı MANUEL ZAX MANDA'nın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden;

Davacı AMAL ZAHROUNI iledavalı MANUEL ZAX MANDA arasında mahkememizde görülen boşanma davasının 24/02/2026 tarih ve 2022/703 esas, 2026/170 karar sayılı ilamı ile;

Hüküm fıkrasının 1.ve 2.maddeleri gereğince;

"1-Davanın kabulü ile, İran uyruklu, Tali ve Farzaneh kızı, 23/07/1997 doğumlu, 99675573810 Yabancı kimlik numaralı AMAL (ZAHROUNİ) MANDA ile İran uyruklu, 23/01/1989 doğumlu, P545061260 pasaport numaralı MANUEL ZAX MANDA'nın Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacı tarafın maddi ve manevi tazminat talebinden feragat nedeniyle reddine,

Dair, iş bu kararın tebliğinden itibareniki haftalık süre içindeAntalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile davacının ve davacı vekilinin yüzlerine karşı, davalının yokluğunda istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karara ilişkin hüküm sonucu gerekçesi ana hatları ile açıklanarak açıkça okunup usulen anlatıldı."

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca davalı Manuel Zax Manda'ya davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/03/2026