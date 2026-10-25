T.C. ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİ

Davacı HASAN HÜSEYİN YÜKSEL ile davalı ZULFIYA EGAMBERDIEVNA KODIROVA arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davası nedeniyle aşağıda belirtilen dava dilekçesi ile tensip zaptının ilanı rica olunur.

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan boşanma dava dilekçesinde özetle; tarafların evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile tarafların boşanmalarına, müvekkili lehine 500.000 TL maddi ve 500.000 TL manevi tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının HMK'nın 126-127. maddeleri hükmüne göre ilk itirazları ile birlikte esas hakkındaki cevabını ve varsa karşı delillerini, cevap dilekçesini ve delillerini ilanen tebliğ tarihinden 7 gün sonra başlamak üzere iki haftalık süre içinde mahkeme kalemine bildirmesine, bildirdiği ve aynı süre içinde avans olarak gerekli yargılama giderini yatırdığı takdirde bir suretinin karşı tarafa tebliği" şeklindeki ihtarın ilanen tebliği hususu rica olunur.