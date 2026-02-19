T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Gülcü Mah. 1602 Ada, 350 Parsel, arsa nitelikli

Adresi : Gülcü Mahallesi 3532 Sok. No:24 Isparta Merkez

Yüzölçümü : 338,00 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup K.A.K.S.(Emsal): 1.20, Yençok:10.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 7.535.300,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.