T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/50 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/50 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Gülcü Mah. 1602 Ada, 350 Parsel, arsa nitelikli
Adresi : Gülcü Mahallesi 3532 Sok. No:24 Isparta Merkez
Yüzölçümü : 338,00 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup K.A.K.S.(Emsal): 1.20, Yençok:10.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 7.535.300,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:20
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.