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T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

21-09-2026 00.00
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T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/14 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, ÇÜNÜR Mahalle, 142 Ada, 9 Parsel, Bağ nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez, Çünür Mahallesi Isparta Merkez

Yüzölçümü : 1.727,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 12.959.025,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:11

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:11

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, ÇÜNÜR Mahalle, 142 Ada, 10 Parsel, Tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez, Çünür Mahallesi Isparta Merkez

Yüzölçümü : 5.736,45 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 43.023.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:11

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:11

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02551193