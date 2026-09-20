T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, ÇÜNÜR Mahalle, 142 Ada, 9 Parsel, Bağ nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez, Çünür Mahallesi Isparta Merkez
Yüzölçümü : 1.727,87 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 12.959.025,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:11
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, ÇÜNÜR Mahalle, 142 Ada, 10 Parsel, Tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez, Çünür Mahallesi Isparta Merkez
Yüzölçümü : 5.736,45 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 43.023.375,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.