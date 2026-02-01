T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ

Davacı, İSMAİL SOLAK ile Davalı, CANSU SOLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma ((Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı 505xxxxx250 TC. Kimlik numaralı Osman ve Aynur ' dan olma, 01/03/1991 d.lu, Cansu SOLAK'ın adresi tespit edilemediğinden davacının boşanma dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup ilanen tebliğ tarihinden itibaren HMK 127,128 maddeleri uyarınca 2 haftalık cevap süresi içerisinde cevap dilekçesinin verilmesi, cevap verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.