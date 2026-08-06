T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 92 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 12.040,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 26.824.453,25 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:32

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Aliköy Köyü, 130 Ada, 1403 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 8.229,43 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 12.344.145,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: büyükova koruma alanı ile 1. derece arkeolojik sit alanı şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 108 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 4.000,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 112 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 4.600,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:02

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 16 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 18.320,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 27.480.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:02

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 404 Parsel, bağ nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 3.260,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.890.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:32

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 444 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 46.920,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 51.612.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:32

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 86 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 9.440,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 16.520.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:02

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 487 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 4.600,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:02

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 491 Parsel, tarla nitelikli

Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez

Yüzölçümü : 16.160,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 24.240.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.