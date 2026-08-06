T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ISPARTA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 92 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 12.040,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 26.824.453,25 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 13:32
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Aliköy Köyü, 130 Ada, 1403 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 8.229,43 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 12.344.145,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: büyükova koruma alanı ile 1. derece arkeolojik sit alanı şerhleri vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:32
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 108 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 4.000,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:02
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 112 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 4.600,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:02
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 16 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 18.320,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 27.480.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Büyükova koruma alanı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 12:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:02
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 404 Parsel, bağ nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 3.260,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.890.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 13:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 13:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 13:32
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 444 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 46.920,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 51.612.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:32
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:32
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 86 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 9.440,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 16.520.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:02
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 487 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 4.600,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.900.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:02
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, Yazısöğüt Köyü, 491 Parsel, tarla nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, Yazısöğüt Köyü, Isparta Merkez
Yüzölçümü : 16.160,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 24.240.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.