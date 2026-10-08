T.C. ISPARTA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacı HAVVA DİKEN tarafından davalılar EMİNE ULUSOY, FİLİZ CELİNE AKMAN, HACER GÖKDEMİR, MUSTAFA ULUSOY, SEVİM AURELIE AKMAN, YASEMİN ULUSOY aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davalılar Filiz Celine AKMAN (52558076020 )FRANSA CUMHURİYETİ, davalı SEVİM AURELIE AKMAN (52549076312)FRANSA CUMHURİYETİ ve davalı COLETTE USSEL PROİSSANS hakkında mahkememizin 09/09/2026 tarih ve 2025/201 Esas ve 2026/1174 Karar sayılı ilamı gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de bulunamamış olduğundan kendilerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-DAVANIN KABULÜ ile; Isparta ili Atabey ilçesi Yeni mahallesi 358 ada 3 parsel, aynı yer 367 ada 6 parsel sayılı taşınmazların aynen taksimi mümkün olmadığından taşınmazdaki ortaklığın ayrı ayrı üzerindeki şerh ve beyanlarla yüklü olarak GENEL AÇIK ARTIRMA YOLU İLE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın İİK'ya göre açık artırma yolu ile ve alenen yapılmasına, satış memuru olarak hali hazırda bulunan Yazı İşleri Müdürünün atanmasına,

3-Satıştan elde edilecek bedelin hissedarlara tapu kaydındaki paylar nazara alınarak paylaştırılmasına,

4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında karar ve ilam harcının paydaşlara hisseleri oranında yükletilmesine,

5- Alınması gerekli karar ve ilam harcı olan 732,00 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,

6-İşbu dosyada davacı tarafından yapılan toplam (51.748,5,4TL) yargılama giderinin davalılardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının payı oranında kalan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

7-Kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine hükmolunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin payları oranında davalılardan alınıp paydaşlara yükletilmesine, davacı hissesine düşen kısmın kendi üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı tarafça dava açılırken depo edilen gider avansından bakiye kalan tutarın karar kesinleştiğinde HMK m. 333 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin m. 47/1 hükümleri uyarınca ilgilisine iadesine,

9-Arabuluculuk Yasası yönetmeliğinin maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı Bütçesinden karşılanan arabuluculuk ücreti olan 4.200,00- TL nin paydaşlardan payları oranında tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı tebliğden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. şeklinde verilmiştir. Kararın tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf edebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur. 05/10/2026