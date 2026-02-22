T.C. ISPARTA 3. AİLE MAHKEMESİ

Davacı , DİLEK KÖSE ile Davalı , DOĞAN DEMİREKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davası nedeniyle;

342XXXXX432 T.C.Kimlik numaralı, Isparta ili, Merkez ilçesi, Pirimehmet mah/köy nüfusuna kayıtlı 26/11/1984 doğumlu davalı Doğan DEMİREKİN'in adresi tespit edilemediğinden, davalıya davacı tarafından açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) davasına ilişkin "13/05/2026 tarih saat 10:40'ta ön inceleme duruşmasına gelmesi, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçelerde dayanılan, ancak henüz sunulmayan belgelerin mahkemeye sunulması veya getirtilecekleri yerlerin bildirilmesi, aksi halde bu belge delillerine dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu ve dosyada bulunan 16/01/2026 tarih ve 2025/837 Dosya numaralı SİR raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu HMK 147 maddesi gereğince, T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.