T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 716 Ada, 5 Parsel, bahçe nitelikli

Adresi: Yedişehitler Mahallesi, 110 Cadde, No:141 Isparta Merkez

Yüzölçümü: 288,00 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı iskan sahasında kalmakta Emsal:1.20, Yençok:10.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti: 7.469.100,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Isparta İl, Gönen İlçe, GÜNEYKENT Mahalle/Köy, 122 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli

Adresi: Isparta İli, Gönen İlçesi, Güneykent Köyü, Gönen/Isparta

Yüzölçümü: 3.081,88 m2

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 5.547.384,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 13:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.