Resmi İlanlar
T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Merkez İlçe, Yayla Mah. 716 Ada, 5 Parsel, bahçe nitelikli
Adresi: Yedişehitler Mahallesi, 110 Cadde, No:141 Isparta Merkez
Yüzölçümü: 288,00 m2
İmar Durumu: İnşaat tarzı iskan sahasında kalmakta Emsal:1.20, Yençok:10.50m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti: 7.469.100,00 TL
KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 07/04/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 14/04/2026 - 10:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 13/05/2026 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Isparta İl, Gönen İlçe, GÜNEYKENT Mahalle/Köy, 122 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli
Adresi: Isparta İli, Gönen İlçesi, Güneykent Köyü, Gönen/Isparta
Yüzölçümü: 3.081,88 m2
İmar Durumu: Var
Kıymeti: 5.547.384,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 09/04/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2026 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2026 - 13:30
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.