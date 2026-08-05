T.C. ISPARTA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İskender Mah. 8084 Ada, 9 Parsel, bahçeli ahşap ev nitelikli

Adresi : İskender Mah. Şehit Hakan Eliş Sok. No:7 Isparta Merkez

Yüzölçümü : 236,56 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı Dava konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde iskan sahasında kalmakta olup K.A.K.S.(Emsal): 1,60, Yençok:14.00m yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 8.454.051,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: D12 nolu ev A. C.. ait olup, 5,51 m2 4 nolu parsele müştemilatı da 8 nolu parsele 6m2 tecavüzlüdür şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.