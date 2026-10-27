T.C. ISPARTA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Isparta ili, Merkez ilçesi, Dergümü Mah/Köy cilt no:38 hane no:1' de nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Gülsüm'den olma 03/09/1963 Isparta doğumlu, 22520081864 TC nolu, MUSTAFA ÖZBAY isimli şahsın MK. nun 33. Maddesi gereğince bu kişinin sağlığı veya hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için Mahkememizin 2026/142 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.