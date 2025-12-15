T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun açmış olduğu Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında davacı idarenin 04/09/2019 havale tarihli dilekçesinde; Erzurum ilinde kurulacak olan Yanıkköprü Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisinin yapımı için Erzurum ili, İspir ilçesi, Yunus Köyü, Düzçayır Mevkii, 124 ada 10 parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmazın tamamının Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, Ali kızı Hatice Üzer'in tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup, gerekçeli karar evrakının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.