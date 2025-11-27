T.C. İSPİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün davalılar Hasan Aslan mirasçıları aleyhine açmış olduğu Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında davacı idare 20/05/2025 tarihli dilekçesinde; Erzurum ili İspir İlçe sınırları dahilinde tesis edilen Çayhan2 HES ispir 380 KV Havza TM Enerji Nakil Hattı güzergahına rastlayan taşınmazlara yönelik Erzurum ili, İspir ilçesi, Çayırözü Köyü 101 ada 425 parsel sayılı taşınmazın 964,96m²'lik kısmının Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği belirtilerek davaya konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespit edilmesini talep etmiş, mahallinde mahkememizce 12/06/2025 tarihinde keşif yapılmış, bilirkişilerce taşınmazın fark bedeli toplam 24.712,91 TL olarak tespit edilmiş olmakla; Mustafa oğlu AYDIN ARSLAN'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, duruşma günü, dava dilekçesi, tensip tutanağı ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiş, duruşma günü 11/12/2025 günü saat 09:20'e bırakılmış olup, belirtilen davalının duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması ve kendisini bir vekille temsil ettirmesi, hazır bulunmadıkları veya kendisini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya yokluklarında devam olunacağı ve karar verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.