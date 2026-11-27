Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/10/2026 tarihli ilamı ile CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilen ASÇ'ler Koçero Çiçek ve Emirkan Çolgan'a ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Iman ve Zahra kızı, 27/06/2001 doğumlu NAZANIN KAZEMIYAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.11.2026