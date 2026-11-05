T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/09/2026 tarihli ilamı ile 142/2-d,h maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hünkar ve Türkan oğlu, 21/08/2012 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı YİĞİT KAYNAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.11.2026