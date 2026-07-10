T.C. İSTANBUL 10. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.12.2025 tarihli ilamı ile 158/1.f, 204/1 maddesi gereğince 63.320-TL ADLİ PARA, 3 YIL 4 AY HAPİS, 1 YIL 8 AY HAPİS (TCK'nun 51/1 md gereğince erteleme) İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-2-3) cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Zarife oğlu, 01.04.1982 Bafra doğumlu, Samsun Bafra nüfusuna kayıtlı Harun ALVER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin altında bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mağdurların yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09.07.2026