По находящемуся в производстве нашего суда делу о расторжении брака между истцом Рафетом Текином (Rafet Tekin) и ответчицей Людмилой Текин (Lioudmila Tekin) принято решение об извещении ответчицы о дате предварительного судебного заседания путём публикации объявления;

Ответчица ЛЮДМИЛА ТЕКИН (LİOUDMİLA TEKİN);

Настоящим объявлением, в соответствии со статьями 139 и 150 Гражданского процессуального кодекса Турецкой Республики Вы извещаетесь о том, что в случае Вашей неявки без уважительной причины на предварительное судебное заседание, которое состоится 26.01.2027 года в 09:40, может быть принято решение о снятии дела из производства; а в случае явки одной из сторон и её желания продолжить судебное производство, неявившаяся сторона не будет иметь права оспаривать процессуальные действия, совершённые в её отсутствие; что Вам необходимо провести необходимую подготовку к примирению; что Вам предоставляется окончательный двухнедельный срок с момента вручения повестки для представления документов, указанных в Вашем заявлении, либо для дачи необходимых пояснений с целью истребования документов из других инстанций, а в случае несоблюдения указанного окончательного срока Вы будете признаны отказавшейся от права ссылаться на соответствующие доказательства. 09.10.2026.