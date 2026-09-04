T.C. İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

10-й Суд по Семейным Делам Стамбула

Номер основания: 2022/324 Esas Истец: Людмила Текин (Lioudmila Tekin)Квартал Этилер, улица Тугджулар, жилой дом «Нур», № 19, квартира: 4, Бешикташ / Стамбул

По делу о расторжении брака, рассматриваемому нашим судом между истцом Рафетом Текином (Rafet Tekin) и ответчиком Людмилой Текин (Lioudmila Tekin), было принято решение о публичном извещении ответчика.

Ответчица ЛЮДМИЛА ТЕКИН (Lioudmila Tekin);

В исковом заявлении по делу о разводе, поданному против вас истцом, вкратце заявляется, что: истец заключил брак с ответчицей в 28.09.2000 году, от данного брака не имеют общих детей, после заключения брака стороны совместно проживали в Турции 2 года, после чего истица без обоснованных причин покинув дом переехала в Россию и больше не возвращалась в Турцию, Истец в свою очередь старался уговорить ответчицу возвращаться домой, на что Ответчица ответила, что не собирается возвращаться обратно и стороны уже в течение 20 лет не живут вместе, а брак остался только на бумаге, в связи с чем требует принятия решения о расторжении брака, в связи покиданием Истца Ответчицей, а также настоящим публично предупреждается и извещается, что в течение двух недель может быть подано ответное заявление против искового заявления, а в случае не подачи ответного заявления в течение установленного срока, будет признано, что что вы отрицаете все факты, утверждаемые истцом в его заявлении, а в случае крайней сложности или невозможности оформления ответного заявления в установленный срок, в силу обстоятельств и условий, то при обращении в суд в этот же период может быть предоставлен дополнительный срок, не превышающий одного месяца.17/06/2026.