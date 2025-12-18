T.C. İSTANBUL 10. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizce Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan sanık MURAT AKSAKAL hakkında yapılan açık yargılama davası nedeniyle;

Dosya kapsamına göre sanık MURAT AKSAKAL Kimlik No:( 4..............2)'nın adresi bulunmadığından, mahkemece verilen kararın sanığa ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/351 Esas sayılı dava dosyasında, sanık MURAT AKSAKAL Kimlik No:(4................2)'a mahkemece verilen 08/05/2025 tarih ve 2024/351 esas, 2025/122 karar numaralı kararın ilanen tebliği ile tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde mahkememize bir dilekçe ile verilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi Başkanlığına istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar (karar istinaf edilmediği takdirde kesinleştirilecektir.) ilan tarihinden itibaren iki haftalık süreden sonra mahkeme kararının tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkeme kararı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.