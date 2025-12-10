T.C. İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında Ümit KAYA'ya kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

"HÜKÜM:

1-Davacının davasının KABULÜ ile İstanbul İli Şişli İlçesi İnönü Mahallesi Sazlıdere mevkii 539 Ada 15 Parselde bulunan Ahşap Ev niteliğine haiz olan taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine,

2- Satış bedelinin tapudaki hisse oranlarına göre paydaşlara dağıtılmasına,

3- Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispi harç alınmasına, peşin alınan harcın mahsubuna,

4-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 28.500,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacıya ödenmesine,

5-Taraflara ait olmak üzere hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince takdiren hesaplanan 28.500,00-TL vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davalı Naci AKMAN'a ödenmesine,

6-Davacı tarafından yapılan masraflar (80,70-TL peşin harç, 4.500,00-TL bilirkişi ücreti, 1.274,90

-TL keşif harcı, 550,00-TL keşif araç ücreti, 17.813,25-TL tebligat posta gideri ve dosya masrafı, olmak üzere) toplam 24.218,85‬-TL yargılama giderinin tarafların hisseleri oranında tahsil edilerek davacıya verilmesine,

7-Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan avansın H.M.K'nun 333. Maddesi uyarınca tebliğ gideri avanstan karşılanmak suretiyle karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,

Davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda HMK 345. Maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/09/2025

Ümit KAYA'ya ilan tarihinden bir hafta sonra karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. İlan olunur.02/12/2025