T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi,

MEVKİİ : Gümüşdere Mahallesi

ADA NO : 10652 ada,

PARSEL NO : 325 ve 326 parsel sayılı

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 1,43 - 57,05 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Berber, Fahri Berber, Duduş Berber

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/266 esas davacılar Hasan Berber, Fahri Berber, Duduş Berber ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili; dava konusu İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Gümüşdere Mahallesi, 10652 ada, 325 parsel 1,43 m² ve 326 parsel 57,05 m² alanlı taşınmazlarının tamamının 18.01.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gümüşdere, Kısırkaya 1.Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında kısmen "yol" alanında kalması nedeniyle kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi için Encümen Kararı alındığını ve taşınmazların tamamı için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesine göre Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonu'nca değer takdir edildikten sonra taşınmaz hissedarları Hasan Berber, Fahri Berber'in bedelde uzlaşmak üzere davet edilmiş ancak yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle davalılar adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile taşınmazın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olduğu hususları, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.06.2026