T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 31.10.2024 tarih, 2015/391 esas ve 2024/210 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Hamdi ve Nazire oğlu, 20/05/1991 ANTAKYA doğumlu, sanık Bülbül Barış ARIK(TC.12280510582) 'ın üzerine atılı "terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak" suçundan 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

"Kanuna Aykırı Gösteri Yürüyüşüne Katılıp İhtara ve Zor Kullanmaya Rağmen Dağılmamakta Israr Etme" suçundan 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna muhalefet etmek suçundan 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Karar verilmiş olup, anılan kararın sanığın ifadesinde bildirdiği adresine ve mernis adresi olarak tespit edilen adresine tebliğ edilmek üzere Bulgaristan Sofya Büyükelçiliği Yetkili Makamına gönderildiği, yetkili makamın 20.01.2026 tarihli cevabi yazılarında Mahkememiz kararının tebliğ bildiriminin muhatabına ulaşmadığından tebliğ edilemediğinin bildirildiği anlaşılmakla,

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin tirajı 50 Bin'in üzerinde olan bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yahut zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 28.01.2026