T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Fatih ilçesi, Murat Paşa Mahallesinde bulunan, 880 ada, 58 parsel sayılı, 201,00m2 sahalı, "Ahşap Ev" vasıflı taşınmaz, Murad Paşa-yı Atik Camii Vakfından icareli olduğunu, taşınmazın tamamının, Prens İbrahim adına kayıtlı olduğunu, müvekkili idare tarafından yapılan incelemelerde, uzun zamandan beri sahipsiz kaldığı anlaşılan taşınmaz mutasarrıfının galip olması nedeniyle, kendisi ve varisleri tarafından bugüne kadar intikal talebinde bulunulmadığının anlaşıldığını, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtları üzerinde yapılan incelemede ise nüfus kayıtlarına ulaşılamadığını, ayrıca mahallinde yapılan araştırmada taşınmazın yola gittiğinin rapor edildiğini, tapu malikine İstanbul 13. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1039 esas 2013/705 karar sayılı ilamı ile kayyım atandığını, kayyım ile idare süresi olan 10 yılın dolduğunu, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 17. Maddesi; “ Tasarruf edenlerin veya maliklerin mirasçı bırakmadan ölümleri, kaybolmaları, terk veya mübadil gibi durumlara düşmeleri halinde icareteynli ve mukataalı taşınmaz malların mülkiyeti vakfı adına tescil edilir.” hükmü olduğunu, öncelikle taşınmazın 3. Kişilere devrinin önlenmesi açısından tapu kaydına teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir konulmasına ve tapuya işlenmesine, Fatih ilçesi, Murat Paşa Mahallesinde bulunan 880 ada, 58 parsel sayılı 201,00 m2 yüzölçümlü, ahşap ev vasıflı taşınmaz maliki Prens İbrahim'in gaipliğine, tapu kaydının iptali ile, tamamının Murad Paşa-yı Atik Cami Vakfı adına tescilime, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yüktetilmesine karar verilmesini talep edilmiş olmakla;

Yukarıda adı yazılı olan Prens Halim oğlu Prens İbrahim hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarının, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/300 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK 33/2 ve 3. fıkraları gereği müteakip maddeleri gereğince ilan olunur. 19.03.2025