T.C. İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı ALTAN KAVAK tarafından davalı ŞAHBAL KÜNTAZ aleyhine açılan Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini davasının yapılan yargılamasında;

Davalı ŞAHBAL KÜNTAZ'ın kimlik bilgilerine ve adres bilgilerine ulaşılamadığından dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup;

Dava konusu haciz şerhleri, taşınmazların eski maliki döneminde tesis edilmiş ve imar uygulamaları sonucunda güncel parsellere taşındığı Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi 1908 ada 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların geldisi, eski 343 parsel ve 340 sahife numaralı taşınmaz 23.03.1962 tarihinde Hasan oğlu Mehmet Emin AYGEN adına tapulanmış olup Mehmet Emin AYGEN’in vefatının ardından mirasçılarına intikal ettiği ve mirasçıları tarafından 20.12.1978 tarihinde müvekkil Altan KAVAK’a satıldığı Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 2605 ada 93 parsel sayılı taşınmazın geldisi ise eski 4292 parsel ve 4275 sahife numaralı taşınmaz da aynı şekilde 23.03.1962 tarihinde Hasan oğlu Mehmet Emin AYGEN adına tapulanmış olup vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği ve mirasçıları tarafından 20.12.1978 tarihinde müvekkile devredildiği dava konusu haciz şerhleri, müvekkilinin taşınmazları iktisap ettiği tarihten önce tesis edilmiş olup, sonraki imar ve parselasyon işlemleri sonucunda oluşan güncel parsel kayıtlarına taşındığı nitekim tapu kayıtlarında şerhlerin “Mehmet Emin hissesi” ve “Mehmet Emin AYGEN hissesi” üzerinde tesis edildiğinin belirtilmesi de hacizlerin önceki malik dönemine ait olduğunu gösterdiği aynı dosyaya ilişkin bazı hacizler daha önce terkin edilmiş, ancak diğer kayıtlar yönünden hukuki belirsizlik devam ettiği böylece aynı takip ilişkisi kapsamında tesis edilen bir kısım hacizler tapu sicilinden kaldırıldığı buna karşılık aynı nitelikteki diğer hacizler, dayanak dosyaları ve takip işlemleri ortaya konulamamasına rağmen tapu kayıtlarında tutulmaya devam edildiği hacizlerin devamı müvekkilin mülkiyet hakkını haksız ve ölçüsüz şekilde sınırlandırdığı herhangi bir güncel alacak veya takip işlemiyle desteklenmeyen, tesis tarihlerinin üzerinden altmış yılı aşkın süre geçmiş bulunan hacizlerin tapu kayıtlarında süresiz olarak tutulması, müvekkilinin mülkiyet hakkına ölçüsüz bir müdahale oluşturmduğu bu nedenle hukuki dayanağı ve güncel geçerliliği ortaya konulamayan dava konusu hacizlerin tapu kayıtlarından terkini gerektiği Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi 1908 ada 4 parsel üzerinde bulunan 27.10.1966 tarihli ve 1584 yevmiye numaralı haciz şerhinin hükümsüz kaldığının tespiti ile tapu kayıtlarından terkinine Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Darıca Ş. Mahallesi 1908 ada 5 parsel üzerinde bulunan 27.10.1966 tarihli ve 1584 yevmiye numaralı haciz şerhinin hükümsüz kaldığının tespiti ile tapu kayıtlarından terkinine, Kocaeli ili, Darıca ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 2605 ada 93 parselde müvekkile ait hisse üzerinde bulunan 27.10.1966 tarihli ve 1584 yevmiye numaralı haciz şerhi ile 30.09.1961 tarihli ve 655 yevmiye numaralı haciz şerhinin hükümsüz kaldığının tespiti ile tapu kayıtlarından terkinine, dava konusu haciz şerhlerinin tapu kayıtlarından terkin edilmesi amacıyla Darıca Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, Davalı Şahbal KÜNTAZ’ın kimlik ve adres bilgilerinin araştırılmasına; vefat etmiş olması halinde yasal mirasçılarının tespit edilerek davaya dahil edilmesine, Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine, karar verilmesini talep edilmekle dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalı Şahbal Küntaz'a ilanen tebliğine,

Davalı ŞAHBAL KÜNTAZ'a dava dilekçesi ve tensip zaptı gereği HMK nun 122 ve 127 mad. gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE içinde HMK 126 mad. göre davaya cevaplarını usul itirazlarını ve delillerini bildirip celbi gerekenlerle ilgili avans giderini yatırmanız, bildirmemeniz halinde HMK 128 mad. gereği davacının bütün vakıalarını inkar etmiş ve 131. mad. göre cevap ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağı hususları davetiye yerine kaim olmak üzere davalıya ilanen tebliğ olunur. 02/11/2026