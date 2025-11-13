T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçılar Emin DANIŞ ve Necat ASLAN'ın mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı, mirasçılar hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kapalı ve mühürlü zarf içinde gönderilen Müteveffa Hurşit DEMİR'in vefat etmeden önce İstanbul 7. Noterliğinde tanzim ettirmiş olduğu 13/02/2020 tarih ve 04243 yevmiye nolu Örnektir Düzenleme Şeklinde Vasiyetname'nin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince:

"Herhangi bir zorlama ve baskı olmaksızın tamamen kendi rızam ve iradem ile İstanbul 7. Noterliği'ne geldim diyerek şu suretle söze başladı, Hayatta olduğum sürece tarafıma ait olmak üzere , fakat vefatımdan sonra şahsıma ait olan Türkiye Cumhuriyeti mülki hudutları dahilinde bulunan bilumum menkul, gayrimenkul tüm mal varlığımı, bilcümle bankalarda ki her nevi paralarımı, banka hesaplarım dahil Bütün mal varlıklarımı 28811374622 T.C. KİMLİK NUMARALI HASİBE DEMİR'e kalmasını Vasiyet ediyorum. Bunların son istek ve arzularım olduğunu ve Hiç bir mirasçımın itiraz etmemesini vasiyet ediyorum." diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Mirasçıların adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadığından Duruşma günü: 03/02/2026 günü saat: 10:13'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.