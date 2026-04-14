T.C. İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mirasçılar Ahmet VURAL, Mehiddin YAHYAOĞLU, Şenol YELOĞLU'nun mahkememiz dosya kapsamında herhangi bir adresinin bulunmadığı, mirasçılar hakkında yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığından vasiyetnamenin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kapalı zarfla gönderilmiş olan müteveffa Nüzhet YAHYAOĞLU'nun ölmeden önce İstanbul 13. Noterliği'nde tanzim ettirmiş olduğu 09/01/1973 tarih ve 682 yevmiye nolu Düzenleme Vasiyetname Sureti'nin açılıp okunmasına geçildi.

Vasiyetname gereğince:

"Ben bu tasarrufu hiç bir hile, tehdit maddi ve manevi cebir ve baskı altında kalmaksızın ve tam bir serbesti içinde akli Şuurum yerinde olarak yapıyorum Şöyleki, bende bir gün gelecek her fani gibi bu dünyadan irtihal edeceğim Vukuu vefatımda Terekmden Zuhur edecek olan her türlü menkul mallarım ile Ziynet, Mücevharat, Nukudatımın tamamını ve Üçüncü şahıslarda olan Bilcümle hak ve alacaklarım ile Vefatıma kadar iktisap edeceğim Bilcümle gayri menkullerimin ve hisselerimin tamamını velhasıl Terekemde tesbit edilecek her Türlü varlığımın tamamını Öz kardeşimMuhiddin kızı 19531 doğumlu İFFET YAHYAOĞLU'na vasiyet ediyorum. son arzu ve isteğim bundan ibarettir" diye sözlerini bitirdiği anlaşıldı.

Mirasçıların adres ve kimlik bilgilerine ulaşılamadığından Duruşma günü: 05/05/2026 günü saat: 10:15'da duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususlarında TMK'nın 597. maddesi uyarınca yargılamanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.