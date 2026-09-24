T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı mahkememize vermiş olduğu 16/07/2024 tarihli dilekçesi ile 01.07.1926 doğumlu Eleni ÖZGER'den 50 yılı aşkın süredir haber alınamadığını müvekkili-kurumun tarafı olduğu kamulaştırma davalarının sonuçlanabilmesi için Eleni ÖZGER'e ilişkin mirasçılık belgesine ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda kendisinin gaipliğine karar verilmesi talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilen T.C:10922135148 nolu Ayastol ve Elizabet'ten olma 01/07/1926 doğumlu ELENİ ÖZGER hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1580 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince 2. Kez ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 10922135148

ADI SOYADI : ELENİ ÖZGER

BABA ADI : AYASTOL

ANA ADI : ELİZABET

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1926

DOĞUM YERİ : İSTANBUL